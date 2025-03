A diferencia de las secretarías o ministerios homólogos de otras naciones, el Departamento de Educación no financia ni controla los sistemas públicos de kínder a preparatoria sino que éstos son financiados y administrados a escala estatal y municipal.

El mandato presidencial instruye que la secretaria de Educación –ex ejecutiva de la asociación profesional de lucha libre Linda McMahon– facilite la clausura de esa secretaría. Todavía no se sabe si se podrá eliminar la secretaría por completo, ya que eso implica un acto del Poder Legislativo, pero con Trump ya ha sido despedida la mitad del personal, cancelado decenas de contratos y discontinuado varios de sus programas y funciones.

La guerra por autonomía, libre pensamiento y dólares

El uso que el magnate hace de los fondos federales para librar ataques políticos contra universidades ha provocado alarma entre los administradores de centros académicos por todo el país, sobre todo porque se inició una guerra contra algunas de las universidades privadas de mayor prestigio, incluyendo Harvard, Columbia, Yale y ahora la de Pennsylvania, entre otras.

Muchas de éstas reciben millones en fondos gubernamentales para apoyar investigaciones en diversos rubros, y Trump está cancelando o amenazando con anular esas subvenciones a los campus que incumplan las nuevas órdenes: desde más protección y medidas contra el antisemitismo, además de anular las normas de inclusión y diversidad racial o de género, y permitir que el gobierno participe en los planes de estudios.

Trump canceló 400 millones a la casa de estudios de nivel superior Columbia, obligando la suspensión de investigaciones médicas y científicas y el congelamiento de varios programas, acompañado de condiciones para recuperar de manera parcial ese financiamiento. Entre uno de los requisitos está entregarle a la Casa Blanca el control de su departamento de estudios de medio oriente, sur-asia y África por los próximos cinco años.

Otras condiciones incluyen adoptar medidas más extensas para proteger a estudiantes contra el antisemitismo –tema que ha usado para atacar a otras universidades después de las masivas y persistentes protestas estudiantiles contra el apoyo de Washington a la guerra de Israel en Gaza, que incluyeron liderazgo de manifestantes judíos.

La Casa Blanca también amenaza con suspender 175 millones en apoyos federales para la Universidad de Pensilvania por su manejo del tema de atletas transgénero, acusando que la casa de estudios superiores de que obliga a mujeres a competir con hombres en varios deportes .

Decenas de otros campus están enfrentando las mismas amenazas, con anuncios de investigaciones federales sobre sus normas y prácticas en torno al tema transgénero en los deportes, así como sus políticas de inclusión y diversidad. Así, varias están tomando medidas para intentar complacer al ocupante de la Casa Blanca y/o anunciando recortes de programas y personal académico.

La Universidad Johns Hopkins, por ejemplo, anunció que eliminará 2 mil empleos por los recortes en fondos federales.

El intento de intervención del gobierno federal en un departamento académico de una universidad privada, como el caso de la de Columbia, no tiene precedente, documentan historiadores y expertos entrevistados por The New York Times. Ahora, muchas de estas instituciones en la mira de la Casa Blanca están observando si Columbia cederá ante el régimen de Trump –la fecha límite del ultimátum es hoy.