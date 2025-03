D

ecía Rafael Gómez El Gallo, torero gitano de dura crin, silencio hondo, melancolía inefable, que cuando un toro meneaba la cola y la oreja derecha, lo más prudente era retirarse con todo y su montera, corona de emperadores, y el capote manto regio a la espalda, porque lo que no puede ser, no puede ser, porque es imposible, que le llevaron a sus famosas espantadas , que él calificaba de sabiduría torera, que deberían aprender, además de los toreros, los políticos, al igual que el toreo, es un arte, en el que cuando el toro, la oreja menea y la cola mueve, lo mejor es la espantada ...

Rafael El Gallo, sostenía que si a su hermano, José, que fue el más grande de los toreros y que sabía más que naiden, lo mató un toro en Talavera de la Reina, a él, que no sabía tanto, no le quedaba más que la sabiduría de las espantadas ..., porque lo que no puede ser... con lo que dejaba claro, que las espantadas eran sabiduría torera, espíritu gitano de siglos, fandanguillo del duende y en el fondo de su inconsciente, una secreta rivalidad con su hermano, que con don Juan del Monte, formó la pareja más sensacional de la historia del toreo.