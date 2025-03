Periódico La Jornada

Viernes 21 de marzo de 2025, p. 3

La editorial Círculo de Poesía editó el libro Xochitlajtoli: Poesía contemporánea en lenguas originarias de México, coordinado por Martín Tonalmeyotl. La Jornada publica, con permiso del sello mexicano, algunos poemas reunidos por el editor y poeta difundidos a través de la página de la revista electrónica Círculo de Poesía (https://circulodepoesia.com/tag/xochitlajtoli/)

No me verás morir

No me verás morir

no podrás olvidarme

Soy tu madre

tu padre

la vieja palabra de tu abuelo

la costumbre de los tiempos

la lágrima que brota de un anciano sauce

la más triste de las ramas

perdida entre las hojas

No me verás morir

porque soy

un cesto de carrizo

donde aún se mueven las tenazas

del papá del camarón

el pescado que Dios comió

la serpiente que devoró un conejo

el conejo que siempre se burló del coyote

el coyote que tragó un panal de avispas

la miel que brota de mis senos

tu ombligo soy

y no me verás morir

Aunque creas que todos se han marchado

no me verás morir

Habrá una semilla

escondida entre los matorrales del camino

que a esta tierra ha de volver

y sembrará el futuro

y será alimento de nuestras almas

y renacerá nuestra palabra

y no me verás morir

porque seremos fuertes

porque seremos siempre vivos

porque nuestro canto será eterno

porque seremos nosotros y tu

y los hijos de nuestros hijos

y el temblor de la tierra

que sacudirá el mar

y seremos muchos corazones

aferrados a la esencia de los binnizá

y no me verás morir

no me verás morir

no me verás

morir

Irma Pineda

Nombro

Soy la mujer que guarda en su lengua

las palabras que mi madre nunca dijo.

Tengo el cabello largo que mis abuelas

quisieron trenzar en el monte de los rituales.