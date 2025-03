Reyes Martínez Torrijos

Periódico La Jornada

Viernes 21 de marzo de 2025, p. 2

La poesía de las culturas originarias en México da un nuevo panorama al mundo, enriquecido con las filosofías de cada una y por los soportes no tradicionales en que se plasma esta creación artística, consideraron tres poetas, la yoreme Emilia Buitimea, la maya Sasil Sánchez y el nahua Martín Tonalmeyotl.

Las escritoras fueron entrevistadas por separado por La Jornada en torno a la conmemoración del Día Mundial de la Poesía, que se celebra hoy con multitud de festivales, lecturas poéticas y otras actividades en varios estados del país.

La efeméride cumple 25 años de celebrarse desde su proclamación, en 1999, por la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, por ser un poderoso catalizador del diálogo y la paz , y con la finalidad de apoyar la diversidad lingüística mediante la expresión poética y fomentar la visibilización de aquellas lenguas que están en peligro .

La también narradora y cronista Emilia Buitimea mencionó que si bien la poesía indígena ha existido desde la antigüedad, no se ha dado difusión hacia las comunidades, los escritores y lo que escribimos en lenguas indígenas .

Darles relevancia es esencial, pues tales lenguas son universales y se debe tomar en cuenta también los poemas, los textos narrativos, los rezos y todo lo referente a nuestros pensamientos en lenguas originarias , comentó la poeta.

Buitimea refirió que su trabajo y sentir en sus poemas va dedicado a nuestro mundo, en mi caso el yoreme Juyya Annia, al que decimos el Dios del Monte, pero de igual manera mi lengua puede estar en todas partes .

Añadió que se dirige a cualquiera que desee escuchar su poesía y, sobre todo, a los jóvenes, les digo que siempre va a haber un camino o una persona para enseñarles a hacer poesía, que se animen a escribir y estén siempre presentes primero en su idioma materno .

Por otra parte, Sasil Sánchez mencionó que las lenguas nacionales “no siempre son siquiera leídas, sino escritas, cuánto más la parte literaria. El enfoque de la poesía tiene varios retos; uno de ellos es entender que no sólo existe la que está escrita.

La poesía en lenguas indígenas tiene ciertas particularidades que no siempre son equiparables a las que conocemos en lenguas que no son indígenas. Lo que se entiende por poesía maya a veces tiene aspectos que no necesariamente son los que tiene la occidental o como se ha estudiado.

En el caso del maya, dijo Sánchez, la poesía también es aquello que está bordado. Un autor decía que, por ejemplo, los textiles eran parte de esa obra poética, pues simbolizaban muchas cosas que iban más allá del entrelazado entre una aguja y el hilo en algún espacio. También, mucho está contenido en la oralidad y no sólo en lo escrito .

Al estar escribiendo desde una lengua nacional, se tiene un contenido que supera el concepto de una palabra. Eso implica parte de la filosofía, el pensamiento y cómo las palabras interactúan no solamente en el nivel lingüístico, sino también en el cultural y filosófico. Hay gente que dice que la palabra tiene alma, espíritu, y estos elementos intangibles que representan mucho más allá de un significado .

Sasil Sánchez destacó que la efeméride es un pretexto importante para dar la seña de que en las lenguas indígenas por supuesto que existe el arte y es arte que también tiene sus complejidades .

La editora propuso que en la discusión pública hay que retomar el tema de la pérdida de lenguas, pero también que hay arte que se está creando, y ahorita no nada más en el nivel literario, sino en el musical, teatral, etcétera .