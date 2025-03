En ese entonces yo tenía el cargo de asesora pública y él era supervisor del área de atención a la guardia , y señaló que a su agresor no le importó los derechos de un niño que fue agredido sexualmente y lo dejó en indefensión .

Dijo que fueron dos meses en los que sufrió acoso. Yo le decía que no me molestara, hasta que en una ocasión me hizo tocamientos y de tanto estrés que me causaba esta situación enfermé; me fui de licencia médica y al regresar él siguió insistiendo con el hostigamiento, es cuando decido iniciar la carpeta de investigación .

Relató que en reiteradas ocasiones había solicitado a diferentes funcionarios su cambio de área, como a la subdirectora del área de Atención a Víctimas del Delito, Sandy Yuritzi Martínez Rodríguez, sin embargo, sus peticiones fueron ignoradas.

Bibiana Castro es madre soltera y actualmente sigue desempleada desde su despido en mayo de 2024 de la dependencia, por lo cual hizo un llamado a su titular, Bertha Alcalde Luján para que sea restituida en su trabajo.