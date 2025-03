N

o decepcionó el titular de la Fiscalía General de la República (FGR). Fue el de siempre, el sabido. Malabarista del derecho, acomodador a petición de parte superior, lento a conveniencia, enredador a título de un presunto estado de derecho que trata de lucir como si refulgiera. Congruente con su historial, sin engaño alguno.

El objetivo central fue cumplido: primer informe, sin nada esencial que informar, salvo el centrar los dardos en la indefendible fiscalía jalisciense de justicia, exhibida en su ineficacia y abandono, que no se entienden desde la incapacidad o sólo la torpeza, sino en el cuadro de complicidades criminales del periodo de gobierno encabezado por Enrique Alfaro, en continuidad de lo antes sucedido durante gobiernos panistas y priístas igualmente entendidos, en mayor o menor grado, con la realidad dominante de estados como Jalisco.

Gertz acusa a la fiscalía jalisciense de graves conductas, pero al mismo tiempo espera que esa fiscalía le proporcione el material adecuado para ver si la federal atrae el caso estadual, tan contaminado y deformado, pero, a fin de cuentas, base para que tome decisiones el jefe del aparato igualmente contaminado y deformado de la FGR. El implacable fiscal federal se deja todas las puertas abiertas para optar en su momento por la que más le convenga. No ejerce de manera contundente la facultad de atracción del caso manipulado y por manipular, y remite todo a la discrecionalidad que podrá ejercer en futuros momentos y circunstancias.

La discusión central seguía asumiendo posicionamientos a partir de las no definiciones o pocas definiciones emitidas por Gertz. Los opositores a la 4T tachaban al fiscal de maniobrar en lo sustancial, es decir, en el presunto encubrimiento de la no probada condición de centro de exterminio del rancho Izaguirre y la supuesta conversión de México en un narcoestado (con Trump y sus halcones frotándose las manos). Los seguidores de la 4T, por su parte, se aplicaban en enfatizar que no hay comprobación de tal centro de exterminio y que la responsabilidad sustancial (casi única, según algunas voces) recae en Jalisco, su fiscalía, su ex gobernador Alfaro y, dependiendo de su comportamiento en estas horas definitorias, del actual mandatario, Pablo Lemus.