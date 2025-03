Caos de Trump, entre la real élite, Rusia y el nuevo orden mundial

V

uela la imaginación por el ciberespacio apañando la ideología, desde la más modesta hasta la experta, con la prisa morbosa de aterrizar en la pista del mito genial o el genial mito, alguna verdad.Así cada momento desde la vuelta del rapaz Donald Trump, último de los yanquis al rescate, cuasi imposible, de la hegemonía de Estados Unidos. En tal escenario, la conversación con el ruso Vladimir Putin pone clave definitoria del nuevo orden mundial y más interrogantes.

Tal llamada prueba cómo el presidente Trump es implacablemente gandalla con los débiles y cuasi muy transigente con los poderosos; Putin le marca pauta, la negociación pasará, no sólo por el conflicto con Ucrania, sino también con Medio Oriente y, obvio, el genocidio en Gaza; es decir, una paz global, lectura elemental. Así, propios y extraños saben que la guerra comercial arancelaria ya es una bomba económica a punto de estallar en sus manos, más la salvaje expulsión antimigración y desmantelamiento de instituciones públicas hacen sonar mallete de su Poder Judicial, estamos al borde de una crisis constitucional , uf, a confesión de partes…relevo de imperialismo, ¿Será?

Algo no checa, sus supermillonarios, Musk, Bezos y compañía no aparecen en lista exclusiva del club de Bilderberg. Zaz, magnate real no traga magnate virtual… Algo huele mal en Washington.

Ismael Cano Moreno

Décima a lo que no es anonimato

Guerra sucia digital

por las redes prolifera,

de la forma más grosera

sin tener nombre real

y antigubernamental;

pero algo que es evidente

y revela al remitente:

es que quien gasta millones

en calumnias y agresiones

NO es anónima gente.

Benjamín Cortés V.

Acusa anomalía en su pensión

A las autoridades correspondientes: el 9 de octubre de 2023 tramité mi baja laboral para poder jubilarme y más adelante realicé el trámite para recibir la pensión que otorga el IMSS a los trabajadores retirados.

A principios de 2024 comencé a recibir la pensión. La compañía de seguros Principal fue la encargada del manejo de los fondos (Afore).