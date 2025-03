¿Nos escuchas, Erdogan? ¿Puedes vernos? , ¡Erdogan dictador! ¡Estambul en la calle, ladrones en el palacio! ¡Imamoglu, no estás solo! , gritó la multitud que portaba banderas turcas.

En una publicación en inglés en redes sociales, Imamoglu escribió: la voluntad del pueblo no puede ser silenciada mediante la intimidación o actos ilegales. Me mantengo firme, confiando no sólo en los 16 millones de residentes de Estambul, sino en los 86 millones de ciudadanos de Turquía .

Imamoglu f9ue elegido alcalde de la ciudad más grande del país en marzo de 2019, en un golpe histórico para Erdogan.

El Partido de la Igualdad y Democracia del Pueblo, partido turco pro kurdo, condenó las detenciones y pidió la liberación inmediata de todos los detenidos.