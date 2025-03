La votación volvió a retrasarse ayer en medio de presiones para favorecer a Blanco. En ese tenor, integrantes de la instructora pidieron revisar el proyecto de dictamen. De mantenerse en el pleno de la cámara la decisión de no iniciar el proceso de desafuero, se daría carpetazo al asunto.

Por presuntas deficiencias en la investigación del Ministerio Público, el presidente de la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, Hugo Éric Flores Cervantes, presentó un proyecto para no admitir la solicitud de juicio de desafuero en contra del diputado de Morena Cuauhtémoc Blanco Bravo, presentada por la Fiscalía General del Estado de Morelos por el presunto intento de violación de su media hermana.

Exhibirán a quienes obstaculizan proceso

Ayer Flores Cervantes sostuvo que, cuando se discuta el documento, se conocerán las opiniones que pondrán en evidencia a quienes retrasaron el proceso y abogaron en favor de Blanco, y anticipó que publicará su documento.

“Hay algunos (en la Sección Instructora) que no lo quieren revisar; eso sí ya no lo entiendo… pero ya pronto van a saber muchas de las cosas que no puedo decir todavía”.

Incluso sostuvo que él es “el más interesado en que el proyecto lo conozca la opinión pública porque seguramente se van a despejar muchas dudas de quién obstaculiza, quién entorpece, quién está cumpliendo con sus responsabilidades legales y constitucionales, y quién no… Ya me cansé de que piensen que estoy dilatado este asunto. No, yo lo que quiero es que salga bien. Nada más, no tengo otro objetivo”.