Jueves 20 de marzo de 2025, p. 7

Gran parte de personalidades del ambiente cinematográfico, de la política e incluso algunos servidores públicos se dieron cita para presenciar, en la Cineteca Nacional, el estreno de la película 1938: Cuando el petróleo fue nuestro, dirigida por Sergio Olhovich, basada en una investigación que realizó junto con Carlos Montemayor.

Olhovich dijo a La Jornada: “esta película ha sido largamente soñada y es una ejemplo de que se puede hacer buen cine con contenido político y social. 1938: Cuando el petróleo fue nuestro, es una epopeya maravillosa, es una gesta de soberanía. La personalidad honesta y humanista del presidente Lázaro Cárdenas también fue determinante”.

Mencionó además, al término de la proyección: “la he visto 30 veces y le sigo encontrando errores... Pero lo importante fue que por fin llegó a la pantalla grande. Tardó tanto porque en dos sexenios no hubo recursos hasta que llegó el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien permitió rodar la cinta en Palacio Nacional.

A la pregunta de como había sentido la reacción del público, el director señaló: Creo que les gustó. Este proyecto cinematográfico tuvo que esperar 27 años para realizarlo y agradezco a Carlos Montemayor por haber colaborado .

Entre los invitados a la función de 1938: Cuando el petróleo fue nuestro, estuvo Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano quien a pregunta expresa de La Jornada, indicó: qué bueno que estos hechos y acontecimientos salen a la luz para que los conozca el público mexicano .

Agregó: todas las imágenes que aparecen en la película me despertaron muchas emociones, pero de cine no sé nada .

Al preguntarle a Cárdenas Solórzano sobre su percepción de la similitud que hay entre la situación que atravesaba México en 1938 y la que actualmente atraviesa, dijo: Eso te lo contesto otro día .

La presentación estuvo a cargo del también director, docente y productor Roberto Fiesco, quien además de presentar a la estrella de la noche, Sergio Olhovich, declaró: pensar que una película que se hizo en más de 20 años es enorme y más cuando sabemos que fue hecha por un hombre en contra de todo y contra todos .

Entre los asistentes se vio al caricaturista El Fisgón, el columnista de esta casa editorial Pedro Miguel, la directora del Imcine, Daniela Alatorre, el director de Tv UNAM, Iván Trujillo Bolio, Alejandro Encinas subsecretario de Gobierno capitalino, Martí Batres Guadarrama director del Issste, Manuel Bartlett y Pablo Gómez de la unidad de inteligencia financiera, entre otros muchos.

Por su parte, Cuauhtémoc Cárdenas Batel, quien acompañaba a su padre, señaló a La Jornada: siempre es importante que se aborden temas de la historia, no somos muy dados a contarla, así que es bueno que se revise. Siempre es muy emotivo ver reflejado cómo se representa a personajes buenos y a personas tan queridas para nosotros, para mi familia .

Diálogo del pasado con situaciones del presente

El documentalista y periodista independiente Témoris Grecko afirmó: estamos ante una gran película y producción que nos recuerda todo lo que hemos tenido que transitar estos años para poder llegar a un momento en que controlemos el futuro del país; todavía nos falta independizarnos de nuestro vecino del norte, pero bueno, en aquel momento se dio un enorme paso .