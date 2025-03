L

as políticas de Trump dirigidas a ofender, castigar, anular, humillar, amenazar y burlarse de aliados y adversarios por igual va a un paso tan acelerado que no puede corregir sus abundantes falencias unilaterales ni darle espacio a la multipolarización en curso en aras de un supuesto proyecto proteccionista y aislacionista para hacer América grande otra vez . Trump no construye un nuevo consenso.

La incapacidad de manejar los recursos de poder, la falta de empatía, el hacer que las grandes decisiones que dice estar tomando con la noción mesiánica de venir a salvar al EU anglosajón excluyendo al resto, en favor de una élite de multimillonarios egocéntricos que llegan a hacerse aún más ricos, son más bien elementos para la catástrofe, parte de un proceso de evidente e inocultable decadencia hegemónica.

En entrevista de Rompeviento, Fernando Buen Abad, autor de Crónica de unos aranceles anunciados, señala: “Me preocupa la utilización ideológica de la petulancia imperial, el desparpajo, la desfachatez en la conducta de Donald Trump …para normalizar, por la vileza con que esto se instala, el maltrato y la humillación” (13/3/25).

Si la política de aranceles sirve para presionar a México lo cierto es que el manejo nacional de la electricidad y los combustibles fósiles, así como de las principales vías de comunicación, incluyendo las férreas, son esenciales a la soberanía nacional para oponerse a arreglos comerciales inadmisibles como el T-MEC. Los aranceles no son la única vía de presión. Refiriéndose a México dijo Trump ante el Congreso de EU: “Caballeros ( sic), el territorio inmediatamente al sur de nuestra frontera ( sic) está dominado enteramente por cárteles criminales que asesinan, violan, torturan y ejercen un control total .Tienen el control total de la nación ( sic) lo que supone una grave amenaza para nuestra seguridad nacional. Los cárteles están haciendo la guerra a EU y es hora de que EU haga la guerra a los cárteles” (estruendosos aplausos ) (El Grand Continent, 5/3/25).

A la amenazante diatriba contra México, se suman expresiones unipolares, como la política hacia los migrantes con la cual estos son criminalizados, deshumanizados e ilegalmente sacados del territorio estadunidense para ilegalmente mandarlos a virtuales campos de concentración tanto en Guantánamo como en El Salvador.

La deportación de 230 venezolanos (137 acusados sin evidencia –salvo los tatuajes que tienen algunos– de pertenecer al grupo delincuencial llamado Tren de Aragua) hacia la cárcel de máxima seguridad para terroristas Cecot, en El Salvador –que tiene fuertes acusaciones de violación de derechos humanos, tortura y confinamiento extremo– en el marco de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, prevista para tiempos del guerra (cuando no hay guerra con Venezuela), generó una confrontación del gobierno trumpista con el Poder Judicial. El juez federal James Boasberg ordenó la suspensión de tal medida para determinar su legalidad, pero aunque el gobierno señaló que no hubo desacato, el llamado zar de la migración, Thomas Homan, declaró no importarle lo que dijeran los jueces. (France 24, 18/3/25).