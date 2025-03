El oprimido odia al opresor, pero al mismo tiempo quiere imitarlo

Frantz Fanon

E

n Los condenados de la Tierra, Fanon se refiere al colonizado y su compleja relación con el colonizador. Es que el colonizado, el oprimido, no puede reprimir su odio al opresor causante de su situación humillante, pero a la vez lo tiene como modelo a seguir, a imitar. Quiere ser como él en definitiva.

Tal vez pueda encontrarse una explicación en un concepto revelador de Karl Marx: Las ideas de la clase dominante son las ideas dominantes . Esto ocurre en todos los aspectos de la vida en las sociedades capitalistas donde vivimos. También en el futbol.

Quiero referirme, particularmente, al futbol profesional y sobre todo a algunos jugadores de la élite que ganan fortunas y están rodeados de todos los privilegios que no se encuentran en otras actividades propias de su clase social. En general, esos jugadores provienen de la clase trabajadora, de los empobrecidos por el sistema. Por eso llama la atención que algunos cracks como Agüero, Ramón Díaz, Tévez, o el Dibu Martínez, apoyen explícitamente a gobernantes que condenan al hambre y la miseria a gente de su barrio, de su familia, de su entorno.

Trataré de aportar algunos razonamientos, que hago después de más de 30 años de estar vinculado al futbol profesional de élite.

Si juego, no pienso

Es tan absorbente, tan excitante, tan intensa la vida del futbolista profesional que, literalmente, no le queda tiempo para otra cosa que no sea el entrenamiento de mañana y el partido que viene. Tiene asimismo tantas presiones de distinta índole, que vive protegiéndose, encerrado en un individualismo del que sale, a veces sólo para integrarse en el equipo en el que juega.

La realidad social y política que lo rodea le queda cada vez más lejos. La fama y el dinero le quitan el suelo que pisa y lo depositan en una nube ilusoria de poder. Es decir, lo desclasan, le quitan sus raíces y le hacen suponer que pertenece a la clase dominante. Se esfuerza por aprender el uso adecuado de los cubiertos de mesa, se pone los perfumes y bebe el vino al alcance de muy pocos, se empareja con mujeres que aparecen en las revistas de moda y que ayer mismo ni lo miraban o lo hacían con desprecio, se viste con ropa de las marcas más caras y hasta cambia el modo de hablar.

Lo llaman y lo invitan presidentes de gobierno, ministros, gente famosa y lo tratan como si fuera un dios.

Es muy difícil, en ese panorama, no creerse un elegido de los dioses. ¿Dónde quedaron su barrio, su gente? En el recuerdo de un pasado que superó gracias a su esfuerzo . De tanto en tanto no queda mal decir que no se olvida de dónde viene, para que vean qué humilde que es.

Se siente un triunfador, un ganador. Alguien que llegó a la cúspide, de donde no se quiere bajar. Y ya que copia el modo de vida de la élite dominante, también repite sus opiniones políticas y cierra el círculo de una lamentable derrota en manos de sus opresores que lo incorporaron a sus filas sin que se diera cuenta. Cree que es uno de ellos y no sospecha que ellos no lo consideran así ni lo considerarán nunca. Sólo lo utilizarán mientras sea utilizable.