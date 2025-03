Trabajamos mucho por esto y no puedo estar más feliz. No puedo creer que lo hice, jugué bien mis cartas hoy y logré un triunfo muy especial. Finalmente pude competir de una forma más inteligente y estoy muy satisfecho por mi desempeño , agregó.

Soy muy joven, así que no me corresponde dictar la táctica, pero si el equipo confía en mí para una carrera como la de hoy (ayer), estoy más que contento. Me hace increíblemente feliz que alguien como Adam Yates, Vegard Stake Laengen o Covi trabajen para mí. Me cuesta creerlo. Lo que estoy haciendo es un sueño , compartió el pedalista, tercer latinoamericano en ganar la competencia.

En los últimos años, Del Toro ha participado en diversas justas europeas que han catapultado su carrera, logrando subir al podio en actos importantes como el Giro del Valle de Aosta y el Trofeo Alcide de Gasperi, donde obtuvo la tercera y cuarta posiciones, respectivamente. No obstante, su mayor logro hasta el momento fue ganar el Tour de L’Avenir, consolidándose como promesa del ciclismo mundial.

No siento presión, simplemente estoy trabajando de acuerdo con una estrategia, y las cosas están saliendo bien , añadió el deportista, quien dio a su equipo su triunfo 19 de la temporada. Conocida por sus duras pendientes, la Milán-Turín incluyó un ascenso clave de 4.9 kilómetros con un desnivel promedio de 9.1 por ciento, donde Del Toro demostró su fortaleza física y mental.

El ciclismo latinoamericano tuvo un buen día con la destacada actuación de Einer Rubio, quien finalizó quinto, y los ecuatorianos Alex Cepeda y Martín López, que también se ubicaron en el top 10.

La Milán-Turín se disputó por primera vez en 1876. Entre sus más destacados ganadores están leyendas como Fausto Coppi, Alberto Contador, Francesco Moser y Eddy Mercx. En los últimos años la carrera ha sido terreno propio para escaladores y especialistas en clásicas con triunfos recientes de Primoz Roglic (2021), Mark Cavendish (2022) y Alberto Bettiol (2024).

La carrera de ayer representa para Del Toro una competencia de preparación rumbo al gran circuito de Milán-San Remo, que se correrá el sábado 22 de marzo.