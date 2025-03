Agregó que el arma para cometer el asesinato se la entregó la hermana del autor intelectual. Abril fue atacada a balazos cuando circulaba sobre el Circuito Interior Río Churubusco el 29 de noviembre de 2019, cuando se dirigía al aeropuerto para regresar a Monterrey. Recibió dos impactos de bala, uno en la cabeza y otro en el cuello y, a pesar de que fue trasladada a un nosocomio, no sobrevivió.

En una audiencia realizada ayer por el proceso que se lleva en contra de Juan N, Rodolfo Daniel N, quien fue condenado a 52 años y seis meses de prisión, dijo que además de haber sido contratado por Juan Carlos García, ex esposo de la víctima, fue llamado por El Tamaulipas para cometer el delito, quien no había sido señalado en el caso.

Rodolfo Daniel N, autor material del feminicidio de Abril Pérez Sagaón, afirmó que la orden para la ejecución de la mujer también la dio Gustavo, El Tamaulipas –además de Juan Carlos García, ex esposo de la víctima–, y quien le entregó el arma para cometer el crimen fue Patricia, hermana del autor intelectual.

La mujer, de 49 años, ya había presentado una denuncia por violencia intrafamiliar e intento de homicidio; en ese entonces también señaló como agresor a quien era su esposo, y tras un proceso judicial obtuvo el divorcio.

No obstante, las agresiones siguieron y tuvieron una nueva pelea en la que ella resultó apuñalada, pero eso no bastó a su ex pareja, que luego ordenó el asesinato.

La Fiscalía General de Justicia ha llevado a proceso a nueve personas por el feminicidio de Abril, entre ellos se encuentran los sujetos que la interceptaron; ese día, a pesar de que viajaba con sus hijos, le dispararon.

En la audiencia del 30 de marzo de 2023 Rodolfo Daniel N confesó cómo cometió el feminicidio de Abril y señaló al ex esposo, quien se encuentra prófugo de la justicia, de haberlo contratado y pagado 180 mil pesos por el crimen.