a inversión del gobierno de la República en programas sociales se presume en más de 850 mil millones de pesos para este (2025) ejercicio fiscal. Para el entrante, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha proyectado rondar el billón. Cifras que implican hondas repercusiones en la conciencia popular e incentivan, con impulsos ciertos, la capacidad ciudadana, una efectiva manera de trasladar al pueblo la facultad de apoyo y guía de sus actuaciones.

El ensanchamiento y la profundidad de horizontes que han experimentado los individuos se nota, con meridiana claridad, en sus fundadas opiniones y alegatos para posicionarse y circular de distintas maneras por la vida. Aunque las cifras de tales recursos mencionados son enormes, hacen falta mucho más de ellos para reponer los daños y las ausencias causadas por el prolongado periodo de descuidos y carencias resentidas por el ciudadano.

Allegarse tales recursos implica decisiones de políticas públicas que conllevan pesadas cargas fiscales y riesgos para los encargados de recaudarlas. Máxime que la realidad de partida, para fondear tan caros programas, revela carencias notables y faltantes que impactan la relación gobierno-ciudadanos.

Sostener que el erario federal cuenta con suficientes fondos para financiar el ambicioso programa del gobierno actual es faltar a la verdad. Es cierto sólo para sostener lo estrictamente necesario y un poco, muy poco, de lo complementario. Rellenar los faltantes en aquello que es necesario para elevar el bienestar general e incidir en la desigualdad requiere de acciones firmes y decididas.

El régimen impositivo actual apenas toca un porcentaje pequeño de lo debido. Repetir lo endeble de la recaudación fiscal y demás rubros, como porcentaje del PIB nacional, alerta sobre tal capacidad. Viajamos a la cola de los ingresos que logran los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Incluso bastante menos que la normalidad de muchos países Latinoamericanos que tienen haciendas robustas. Esas que escriben cifras de 30 por ciento de su PIB.