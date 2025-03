H

ace poco concluyeron exitosamente en Pekín las sesiones anuales de la Asamblea Popular Nacional de China y la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino (Dos Sesiones), eventos claves para que el mundo observe a China. Durante estos encuentros, el señor Wang Yi, miembro del buró político del Comité Central del Partido Comunista de China y ministro de Relaciones Exteriores, planteó cinco preguntas contundentes a Estados Unidos: EU debe repasar primero lo que realmente ha sucedido. ¿Qué ha logrado de las guerras arancelarias y comerciales en estos años? ¿Se ha ampliado o reducido su déficit comercial? ¿Ha aumentado o disminuido su competitividad en la industria manufacturera? ¿Se ha mejorado o empeorado la inflación? ¿Y ha sido mejor o peor la vida de sus ciudadanos?

Tras la llegada del nuevo gobierno estadunidense al poder, se ha impulsado el memorando Política de Inversiones de Estados Unidos Primero, reinstaurando aranceles al acero y aluminio a sus socios comerciales globales, y ha anunciado la imposición de aranceles recíprocos. Parece que la lista de aranceles no deja de aumentar. Estas amenazas mediante el uso de aranceles son actos de intimidación y unilateralismo, que además violan gravemente las normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC), desestabilizan las cadenas globales de suministro, obstaculizan el desarrollo económico mundial y perjudican tanto a empresas como a ciudadanos estadunidenses. La directora general de la OMC advirtió que los costos catastróficos de estas políticas podrían sumir a la economía a global en una depresión similar a la de los años 30 del siglo pasado. Además, según análisis de instituciones relevantes, la estructura del comercio mundial está experimentando el mayor impacto desde el colapso del sistema de Bretton Woods, y la imposición de aranceles inyectará una dosis de veneno al comercio global. Tras el anuncio del gobierno estadunidense sobre los nuevos aranceles, sus tres principales índices bursátiles también registraron caídas inmediatas.