Los recursos económicos que obtiene cada integrante del personal académico, a partir de la evaluación favorable para cada una de estas medidas, no forman parte del salario, ni son sujetos de negociación bilateral con el Sindicato Independiente de Trabajadores de la UAM , aclaró la casa de estudios.

Dicho sistema se integra por la Beca de Apoyo a la Permanencia (BAP), que este año tendrá un incremento de 4 por ciento; la Beca al Reconocimiento de la Carrera Docente (BRCD), el Estímulo a la Trayectoria Académica Sobresaliente (ETAS), el Estímulo a los Grados Académicos (EGA) y el Estímulo a la Docencia e Investigación (EDI); este último, reconoce, no cuenta con recursos.

El 28 de febrero de 2025, conforme a lo estipulado en el Ripppa, señala el documento divulgado por la universidad, el rector general emitió tres acuerdos, mediante los cuales fijó los montos que durante este año recibirá el personal académico que obtenga la Beca de Apoyo a la Permanencia, así como los estímulos a los Grados Académicos y a Trayectoria Académica. Y se publicó un aviso para indicar que no se emitirá acuerdo para el monto del Estímulo a la Docencia.

Enfatizó que con estas acciones se busca equilibrar los montos asignados a las distintas becas y estímulos y beneficiar al mayor número de integrantes del personal académico.