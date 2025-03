Jessica Xantomila y Jared Laureles

Periódico La Jornada

Miércoles 19 de marzo de 2025, p. 7

Más de un centenar de familiares de desaparecidos en México y colectivos criticaron las medidas anunciadas por la presidenta Claudia Sheinbaum para atender la crisis de personas no localizadas en el país.

En una declaración difundida anoche, consideraron que algunas de las acciones reflejan desconocimiento de los mecanismos y procedimientos institucionales que ya existen en el país en materia de búsqueda e investigación .

La ley ordena que debe haber acción inmediata

Entre estos, expusieron que desde 2017 existe la obligación de crear el banco nacional de datos forenses, mismo que la Fiscalía General de la República se ha negado a concretar . Advirtieron que igualmente la ley establece que la búsqueda de la persona debe ser inmediata.

En el documento firmado por Buscadoras de Zacatecas, Amor por los desaparecidos en Tamaulipas, Juntos hasta encontrarlos Nuevo León y Por amor te busco, entre otros, manifestaron que el problema de las desapariciones y la falta de búsqueda e investigación no deviene de ausencia de leyes y protocolos, sino de la carencia de voluntad política para romper los pactos de impunidad .