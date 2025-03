Creo que va a ser muy importante que podamos abrir caminos hacia Europa, y además resaltar la tarea que ha hecho la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en esta coyuntura tan difícil de la relación con el gobierno de Estados Unidos , apuntó.

El coordinador del PAN en el Senado, Ricardo Anaya, dijo a Fernández Noroña que en su encuentro con los parlamentarios europeos tiene la responsabilidad de representar la pluralidad de esa Cámara alta, no a su partido político, y mucho menos sus posiciones personales. Quien se sienta en la silla de la presidencia, quien habla enfrente de ese escudo cuando da una conferencia de prensa debe entender que está representando a una institución, no sus posiciones personales .