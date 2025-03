Emir Olivares y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Miércoles 19 de marzo de 2025, p. 3

En cuatro días han sido destinados –por sectores probablemente ligados a la oposición– unos 20 millones de pesos para emprender una guerra sucia en la red social X, con cuentas bots, contra el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo por el hallazgo de supuestas instalaciones del narcotráfico en el rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco.

Así se dio a conocer en la mañanera de ayer, donde la mandataria federal cuestionó: alguien está destinando recursos. ¿De dónde 20 millones de pesos en cuatro días para poder levantar una tendencia falsa?

Sentenció: hay dinero, quién sabe de dónde, nacional y extranjero, vinculado con estas tendencias que quieren levantar de manera vacía porque, en realidad, no son personas. Y claro, hay personajes que no tienen mucha autoridad moral y que se dedican a ser parte de esta campaña. Distinto, hay que decir, a que la oposición criticara con fundamento, eso es otra cosa. En México hay debate, hay democracia y se puede discutir; el problema es cuando organizas una campaña con dinero para desprestigiar sin ningún fundamento. Eso no, no estamos de acuerdo y hay que denunciarlo .

Estimó que estas guerras no tienen mucho impacto; un ejemplo se dio en la campaña electoral del año pasado, cuando por meses mantuvieron estas tendencias y el resultado de la elección fue más de 30 por ciento que obtuvimos nosotros frente al segundo lugar .

Miguel Elorza Vásquez, coordinador de Infodemia y titular de la sección del Detector de mentiras en las mañaneras, presentó un balance de la guerra sucia lanzada a partir de 147 mil 200 cuentas falsas tipo bots que generaron un millón 366 mil 530 menciones con etiquetas como #NarcoPresidentaClaudia y #NarcoExPresidenteAMLO, en la plataforma X.

Indicó que el gasto aproximado para los cuatro días –luego de que el 7 de marzo pasado trascendió el tema del rancho Izaguirre, donde se encontraron cientos de zapatos y objetos personales– es de alrededor de 20 millones de pesos.