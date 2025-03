l título de esta entrega es frase de Roberto Juarroz, poeta argentino que falleció el 31 de marzo hace 30 años y cuyo centenario se celebrará el próximo 5 de octubre. Puede decirse en cuanto a su trabajo lírico que prácticamente dedicó su vida a una sola obra, los más de 10 tomos de Poesía vertical. Pero como teórico de la poesía (lo de teórico acaso no se avendría bien con su asistemática visión del fenómeno poético) dejó al menos dos libros, Poesía y realidad, originalmente una conferencia, y Poesía y creación, larga y sustancial entrevista con Guillermo Bodio. Ambos volúmenes recogen su poética, de la que, limitándonos al primero, ofrecemos un elemental esbozo:

La poesía es el intento de decir lo indecible, el uso más extremo y arriesgado del lenguaje. La poesía, el margen mayor de creación que posee el hombre.

La poesía es el mayor realismo posible. La poesía es una mística de la realidad. Al asumir la transgresión redentora e inevitable del lenguaje, para ir más lejos en la expresión de lo real y de lo humano, la poesía crea más realidad, agrega realidad a la realidad, es realidad. Vivo el poema como una explosión de ser [o de realidad] por debajo del lenguaje.

La poesía sólo al servicio de su propia libertad creadora no tiene retorno, se convierte en destino. La poesía se parece a la salvación, exista o no exista salvación. Los poetas están solos ante el lenguaje, pero este solo basta para salvarlos. No resulta difícil comprender que la poesía es a menudo aledaña de la locura, vecina de sus territorios desconcertantes.

La poesía es extrema exigencia, rigor sin atenuantes, perturbador reclamo. La poesía pide nada menos que la vida.

La poesía es el arte de lo imposible, centrada en el cultivo y el ejercicio de la palabra transfigurada.

La poesía es pensamiento y no pensamiento, más allá y más acá del pensamiento.