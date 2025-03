Ap, Afp y The Independent

Ap, Afp y The Independent

A su vez, una mujer perteneciente a la etnia hmong, de Tailandia, y madre de cinco hijos, fue deportada a Laos, de donde la sacaron sus padres a los ocho meses. Ma Yang nació en Tailandia y era residente regular permanente de Estados Unidos; se declaró culpable de cargos relacionados con posesión, venta, cultivo, distribución o uso de mariguana y, en consecuencia, cumplió más de dos años de cárcel.

Su abogado llegó a un acuerdo con la fiscalía y aseguró a Yang que su residencia legal permanente no se vería afectada por dicha negociación; sin embargo, ahora está detenida en una pensión de Laos, rodeada de militares, reportó el diario Milwaukee Journal Sentinel. No habla el idioma, no conoce a nadie y asegura que los guardias le retuvieron sus documentos.