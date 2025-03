Jim Cason y David Brooks

Corresponsales

Periódico La Jornada

Miércoles 19 de marzo de 2025, p. 21

Washington y Nueva York. El presidente Donald Trump escaló en su asalto a los tribunales y la Carta Magna ayer, a tal punto que el jefe conservador de la Suprema Corte se vio obligado a emitir una inusual reprobación del mandatario por sus ataques, mientras expertos judiciales advierten que el régimen está al borde de provocar una crisis constitucional.

La estrategia política de Trump desde que llegó a la Casa Blanca ha sido inundar la zona con incesantes acciones y disputas legales para consolidar cada vez mayor poder en el Ejecutivo y erosionar los poderes Legislativo y Judicial, cerrando agencias federales y despidiendo a empleados federales y realizando deportaciones con base en justificaciones de política exterior o bélicas.

La más reciente crisis entre el Ejecutivo y el Judicial estalló el sábado, cuando un juez federal emitió una orden verbal contra la deportaciones de venezolanos en Texas y, si ya estaban en el aire, ordenó el retorno de esos vuelos a Estados Unidos mientras el tribunal evaluaba las órdenes de deportación.

El gobierno de Trump reconoció ayer que dos aviones que transportaban a inmigrantes venezolanos aún estaban en espacio aéreo estadunidense cuando el juez James Boasberg emitió su orden verbal, pero argumentó que cuando esa orden fue emitida por escrito, una hora después, ambas aeronaves ya estaban en espacio aéreo internacional, y que la orden judicial no es vigente hasta que existe por escrito. Más aún, afirmó que esto no es un asunto de migración, sino de política internacional de Estados Unidos, porque los venezolanos son acusados de ser miembros de la pandilla venezolana Tren de Aragua, que ha sido designada por este gobierno organización extranjera terrorista en guerra contra Estados Unidos bajo la dirección, clandestina u de otra manera, del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela .

El juez Boasberg no ha emitido ningún fallo sobre los detalles del caso, pero argumentó que el Ejecutivo debió obedecer su orden de regresar a los venezolanos a Estados Unidos hasta que pueda evaluar los méritos del caso.

La confrontación entre el juez y el Ejecutivo se intensificó ayer, después de que Trump calificó, en un tuit, al juez Boasberg de lunático de izquierda radical, provocador y agitador , y llamó a que sea impeached (removido) de su puesto. Ese ataque directo del mandatario contra el togado provocó que el juez jefe de la Suprema Corte, el conservador John G Roberts Jr, emitiera una no muy común reprensión pública al presidente: “por más de dos siglos se ha establecido que el impeachment no es una respuesta apropiada a un desacuerdo sobre una decisión judicial”, y agregó que estos diferendos deben ser resueltos en un tribunal de apelaciones.

Basta con que el gobierno afirme que son delincuentes

El gobierno de Trump ordenó las deportaciones usando la antigua Ley de Enemigos Extranjeros promulgada en 1798 que, según la Casa Blanca, autoriza las deportaciones sin proceso debido. De hecho, ya para la noche del lunes, el gobierno estaba reconociendo que no cuenta con pruebas de que muchos de los venezolanos hayan cometido delitos en Estados Unidos, pero que el simple hecho de que el gobierno afirme que son integrantes del Tren de Aragua es suficiente para deportarlos.