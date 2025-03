Juan Pablo Duch

Corresponsal

Periódico La Jornada

Miércoles 19 de marzo de 2025, p. 20

Moscú. Tras conversar ayer por teléfono con su par estadunidense, Donald Trump, durante poco más de dos horas –mucho tiempo, aunque en realidad más o menos la mitad tomando en cuenta lo que se pierde en la traducción–, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, aceptó como fórmula de compromiso, en lugar del alto el fuego incondicional en su conflicto armado con Ucrania que quería el inquilino de la Casa Blanca, que ni Moscú ni Kiev ataquen durante 30 días las infraestructuras energéticas de su enemigo.

Al rechazar la iniciativa inicial de Trump, Putin argumentó lo que se intuye son las objeciones que hace días hizo públicas acerca de las dudas que, a su juicio, existen para establecer sin más un cese de hostilidades durante un mes.

A la vez, para que no acabara en fracaso la segunda conversación telefónica que mantuvieron desde la toma de posesión de Trump, Putin no cerró la puerta a un componente de la tregua que quería imponer el estadunidense y, de ese modo, durante 30 días, si lo cumplen, Rusia dejará de atacar la infraestructura energética de Ucrania y ésta no lanzará más drones y misiles contra las refinerías y depósitos de combustibles en suelo ruso.

Por cierto, la propuesta de Trump no es original y copia la que hizo Kiev –respaldado por Gran Bretaña y Francia– y declinó Washington, aunque resulta mucho más fácil de verificar que un cese de hostilidades completo.

El servicio de prensa del Kremlin, habitualmente más lento en proporcionar la versión oficial de las llamadas telefónicas de Putin, esta vez no tardó en informar lo que los observadores consideran el principal logro de las conversaciones entre los presidentes, que en su texto quedó reflejado así:

Durante las conversaciones, Donald Trump formuló la propuesta de que ambas partes del conflicto (Rusia y Ucrania) renuncien a atacar sus infraestructuras energéticas. Vladimir Putin se mostró dispuesto a apoyar esta iniciativa y de inmediato dio la orden correspondiente a los militares rusos.

Del comunicado emitido por la presidencia rusa se desprende que no hubo ningún avance respecto al reparto de territorios y activos que había insinuado Trump y, en cambio, quedó claro lo que Rusia considera indispensable para declarar un eventual alto el fuego.

No obstante que Trump no consiguió ninguna de sus metas para esta conversación, calificó la llamada de muy buena y productiva .

Publicó en su red Truth Social a modo de resumen: acordamos un alto el fuego inmediato para toda la infraestructura y energía, con el entendimiento de que trabajaremos muy rápido para una tregua completa y, finalmente, acabar con esta horrible guerra. El proceso está en marcha y, por el bien de la humanidad, conseguiremos terminarlo .

Pide limitaciones para Kiev