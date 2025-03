La Sección Instructora volvió a aplazar la votación para decidir si admite o no la solicitud de desafuero en contra Cuauhtémoc Blanco Bravo (Morena), decisión que retrasa nuevamente los plazos para que el ex gobernador de Morelos –acusado de intento de violación de su media hermana– sea notificado del proceso en su contra.

Los dos legisladores de Morena y el Verde consideraron que, a pesar del retraso, y al no presentarse la notificación al ex futbolista, todavía no inicia la etapa de presentación de pruebas ni la de alegatos y que, en su momento, Blanco no podrá alegar que los tiempos legales fenecieron en su favor.

Estamos en tiempo , dijo Hugo Éric Flores, quien rechazó un retraso deliberado del desafuero del ex gobernador de Morelos. Es un asunto de procedimientos legales , justificó.

Al no agotarse ayer el caso de Blanco, la Sección Instructora no pudo abordar el informe de Flores Cervantes sobre la solicitud de desafuero del dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas.

Flores Cervantes anunció que solicitará un informe a la Fiscalía General del estado de Campeche, para que comunique si volverá a presentar la denuncia contra el senador priísta, dado que hay división de opiniones sobre el estado de la inmunidad constitucional de Alito.

Las opiniones se dividen entre quienes consideran que, cuando se presentó la solicitud de de-safuero en 2022, tenía ese privilegio como diputado y ahora tiene otro como senador.