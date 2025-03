En algún momento se proyectó una conversación con Bátiz en la que con voz gruesa afirmó su posición: ser auténtico y no cambiar lo que soy, aunque haga falta cambiar la taza del baño .

El roquero Álex Lora comentó, en mensaje videograbado sobre Bátiz: siempre lo recordaremos, su rocanrol y su buena vibra . El percusionista Fito de la Parra destacó que Javier nos trajo la música del blues y del rhythm and blues a la ciudad y nos cambió la vida .

Nos cambió la vida

El homenaje inició en el recinto capitalino con la canción Coming Home interpretado por unos 15 músicos y cantantes en el escenario, entre ellos Guillermo Briseño. Al fondo una especie de animación de Javier Bátiz. Las voces femeninas, baterías, teclados y bajos conducen al público de inmediato a la esencia batiztiana. Se proyectan imágenes de carreteras y se instala el hechizo del ritmo y la luna.

Continuaron con Charleena y Lucille, mientras en cada una hay una mujer de Cirko de Mente que ejecuta su baile aéreo y arroba al público, quien retribuye con aplausos. La noche estaba puesta. Se hilaron Piece of my heart e I’ll go crazy con la interpretación plena de emociones de Baby Bátiz.

Enseguida Hold on I’m Coming, Midnight Hour, Pride and joy y Mustang Sally, entre otras piezas. Mientras al fondo se observa la emblemática cabellera hirsuta de Bátiz, las interpretaciones recuperaban ese sonido crudo fuerte y casi visceral. Se sentían con los oídos y el corazón. Cada acorde final es pagado con nutridos aplausos, vítores y vivas.

Javier Hernández, Chelico, en un video mensaje, destacó que Javier Bátiz trajo canciones que no conocíamos y nos marcó . En otra intervención emitida, Saúl Hernández comentó que el tijuanense es un gran músico y una parte fundamental del rock .

Baby Bátiz regresó al escenario con su sentida versión de Me gusta más el rocanrol, seguida de una apoteósica Bailando con la luna.