Miércoles 19 de marzo de 2025, p. 7

Una mirada esperanzadora que reimagina al mundo desde la resistencia comunitaria es la que recreó la realizadora Valentina Leduc Navarro en su ópera prima Los sueños que compartimos, donde plantea narrativas inspiradoras en torno a tres colectivos, en diversas latitudes, en defensa de sus tierras.

La cinta, que es un acto de imaginación rebelde y vislumbra un mejor futuro, será estrenada el 5 de abril en el festival Ambulante; además, tendrá proyecciones en universidades públicas y privadas con la intención de ampliar las audiencias, a la par que se visibilizan problemáticas a través de una obra luminosa, donde personas dijeron: basta a la voracidad capitalista, que se organizaron e hicieron frente a diversas problemáticas y han logrado avances en su territorio .

El debut de Leduc como directora sucede de manera natural, al ser una reconocida editora, con una trayectoria que incluye cuatro premios y cinco nominaciones de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas. En el documental contó con la fotografía de Juan Carlos Rulfo, música original de Leonardo Heiblum y Natalia Pérez Turner; además, fue producido por figuras claves del cine mexicano como Bertha Navarro, Alejandro Springall, Carolina Coppel, Eduardo Díaz Casanova y Mariana Castro.

Valentina Leduc Navarro contó en entrevista: “la película surge a partir del viaje que hicieron las delegaciones zapatistas a Europa en la gira Por la vida, la cual fue para encontrarse con colectivos y resistencias que estuvieran defendiendo sus territorios, la tierra y el planeta”.

Desde antes, recordó, tenía la necesidad de encontrar historias, donde se pudiera trabajar el tema de la esperanza, no en términos de pensamiento positivo, sino como lo que significa, que es la posibilidad de imaginar algo nuevo, algo que todavía no nace o que podemos construir, porque si no hay esperanza no avanzamos, ni caminamos y tampoco tenemos dirección .

Geografía de resistencias

Los sueños que compartimos, filmada en más de 10 locaciones en México y Europa, traza una geografía de resistencias que une territorios, lenguas y luchas: desde los Caracoles Zapatistas en Chiapas hasta comunidades en Alemania, Galicia, pasando por la defensa del agua y el territorio en Puebla, donde se han enfrentado a megaproyectos extractivistas en defensa de la vida, la autonomía y la dignidad .

Con esas tres historias, busqué –dijo– salir de la narrativa apocalíptica que predomina en los medios de comunicación y paraliza cualquier acción de cambio. En la cinta, acompañamos a esas comunidades que lograron avances en sus objetivos de proteger la vida en sus territorios, con crisis tremendas, pero a través de las cuales se plantea que todo puede cambiar desde la inspiración colectiva .