Durante décadas, México jugó en Estados Unidos la mayoría de sus partidos de preparación por la cantidad de aficionados que asisten a los estadios. En 2002, la Federación Mexicana de Futbol (FMF) acordó con la empresa Soccer United Marketing (SUM), fundada por la MLS, la organización de giras bajo el concepto de MexTour que transformó el panorama económico de la selección, pero no el deportivo. Desde la pasada Copa del Mundo en Qatar 2022, el Tricolor no sólo quedó fuera en la fase de grupos con la peor actuación registrada desde Argentina 1978, sino que el gran negocio llevó a su paso el cambio de tres entrenadores, dos presidentes de la FMF, el origen de un grito discriminatorio contra los porteros y la falta de éxitos en Concacaf.

▲ Javier Aguirre, técnico del Tricolor, dijo que Canadá, rival al que enfrentará mañana en el Liga de Naciones, ya es un equipo de respeto con varios jugadores en Europa. Foto Ap

La presión siempre existe en la selección nacional. El día que eso cambie es porque algo anda mal , sostiene El Vasco, ex futbolista, seleccionador e hijo de padres españoles que migraron a México en 1950. “Los entrenadores que hemos pasado por aquí sabemos a lo que nos exponemos. Dependemos del resultado, no hay otra. Podemos matizar, endulzar las derrotas, culpar al árbitro, pero estamos obligados a representar dignamente a nuestro país. En la selección hay un costo que pagar y los jugadores lo entienden. Aceptan pararse a firmar autógrafos o que la Concacaf nos pida media hora para fotos. Se ‘comen’ todas esas situaciones, porque estamos cerca de un Mundial histórico”.

El único campeonato que el representativo mexicano conquistó después de la Copa de 2022 fue la Copa Oro del año siguiente. Derrotó 1-0 a Panamá en Inglewood, California, en una edición en la que Estados Unidos y Canadá utilizaron a planteles alternativos. En la final de la Liga de Naciones de 2023 y la primera ronda de la Copa América 2024 las derrotas marcaron el fin del ciclo de Jaime Lozano, medallista en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, y posteriormente el del antiguo comisionado de la FMF, Juan Carlos Rodríguez. Durante ese periodo de tiempo, las críticas, los reclamos y el grito discriminatorio contra los porteros rivales se agudizaron.

Jugamos sólo una vez contra Canadá no hace mucho, es nuestro rival directo. Tiene jugadores en Europa, un juego aéreo muy importante. Ya no es el equipo de otros años, ahora infunde mucho respeto , advierte Aguirre, pese a la confianza que existe entre sus dirigidos. Tengo 50 años en el futbol. La intensidad y la actitud es innegociable en mi estilo de vida. El luchar, el correr, el tener compromiso, lo llevo en la sangre. Me he equivocado un montón de veces, lo seguiré haciendo seguramente, pero el que no quiera hacer eso no tiene lugar aquí .

El ganador enfrentará al que avance entre Estados Unidos y Panamá, duelo que se llevará a cabo horas antes en el SoFi Stadium, en California.