La dramaturgia de Daniel Ortiz se nutre de la autoficción. No es un relato literal de mi vida, pero sí una exploración honesta de mis emociones , aclaró el autor.

Hay recuerdos que modifiqué, otros que resignifiqué y algunos que simplemente inventé para entender mejor lo que viví.

Uno de los ejes centrales de la obra es la herencia emocional. Nos guste o no, repetimos patrones , comentó Ortiz Velázquez.

No quiero ser ese padre ausente, pero en muchos momentos me veo reaccionando con los mismos miedos con los que me criaron. El proyecto escénico trasciende la catarsis personal para convertirse en una invitación a la reflexión colectiva. No importa si eres papá, mamá o hijo. Todos cargamos algo de nuestra infancia, y enfrentarlo nos permite ser más libres.

Desde el diseño de la puesta en escena, la narrativa busca evocar esa memoria fragmentada que caracteriza a los recuerdos de la infancia. La escenografía no es realista, sino simbólica , subrayó Ortiz Velázquez.

Hay elementos que representan momentos claves: un par de calcetas, un balón, una puerta que nunca se abre del todo. Todo eso ayuda a contar la historia sin necesidad de palabras.

El proceso de creación fue tan intenso como el trabajo en sí. El protagonista reconoció que escribirlo fue un acto de valentía. “Al principio tenía miedo de exponerme tanto, pero luego entendí que lo personal es político. Si mi historia puede ayudar a otros a mirarse en un espejo, entonces vale la pena.

Interpretar un personaje basado en ti mismo es complicado. Hay momentos en los que el dolor es real, pero el teatro tiene esa magia: te permite transformar lo que duele en algo que conecta con los demás. Ojalá esta historia ayude a abrir conversaciones sobre la paternidad, la ausencia y la posibilidad de sanar.

Las calcetas de mi padre tendrá funciones los miércoles y jueves a las 20 horas en el Teatro La Capilla (Madrid 13, colonia Del Carmen, alcaldía Coyoacán). La temporada concluye el 17 de abril.