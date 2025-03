El doctor David Vanden Bout, vicepresidente ejecutivo interino y rector de la UT Austin, señaló queremos obtener información sobre 100 mil mexicanos; datos genómicos, proteómicos y metabolómicos para que estos pudieran ofrecer información repositoria, no sólo para el Tec de Monterrey, sino para todo el mundo, donde la gente pueda minar los datos y responder preguntas importantes en temas de salud y riesgos para la población latina.

En conferencia de prensa posterior, la doctora Gabriela Livas Stein y el doctor Alexandro Martagón, cofundadores del OHRC en UT Austin y del Tec de Monterrey, respectivamente, informaron que el centro, cuya sede física está en la Universidad de Texas, ya cuenta con 10 investigadores y comenzará a operar totalmente a mediados de año.

Ambos descartaron que las políticas antimigrantes del presidente Donald Trump puedan entorpecer esta colaboración universitaria binacional.

No estamos preocupados por las barreras administrativas, porque nuestras instituciones están colaborando; y podemos manejar los cambios que pasan en Estados Unidos en particular que ahorita se siente algo antilatino. Somos una población enorme en Estados Unidos y en Texas, y no ponerle atención a nuestra comunidad va a costar más en el futuro. Tenemos que tener esa inversión en nuestra colectividad y en su salud para mejorar la economía y todo del estado de Texas , indicó Livas Stein.

Tras rechazar que el proyecto OHRC reciba recursos por parte de la cooperación internacional que proporcionaba a diversos proyectos el gobierno estadunidense, y que ahora Trump suspendió, Martagón aseveró que el proyecto es financiado absolutamente por el Tec de Monterrey y UT Austin.

Apuntó que no se tiene una estimación precisa de cuanto costará, pero tan sólo una secuenciación del ADN puede costar en México entre cuatro a cinco mil pesos por persona . A eso se debe sumar la interpretación y otras acciones que se deriven de los resultados obtenidos en materia de prevención y propuestas de intervención en salud.