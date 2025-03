Elba Mónica Bravo

Integrantes de las diferentes organizaciones que impulsaron la iniciativa ciudadana preferente para prohibir las corridas de toros en la capital del país adelantaron que buscarán la misma ruta que siguieron en el Congreso de la Ciudad de México en otras entidades del país, por lo que activistas en contra de la tauromaquia señalaron que ya trabajan en el estado de Hidalgo.

Los manifestantes se congregaron alrededor de las 8 de la mañana en el Hemiciclo a Juárez y marcharon hacia el recinto legislativo de Donceles y Allende, al que llegaron después de que los diputados ya habían aprobado los espectáculos taurinos sin violencia, y después de que el gremio taurino se retiró con el fin de evitar confrontaciones.