uando niño visitaba el Museo Nacional de Antropología. Me estremecía de orgullo al leer la frase de Domingo Chimalpahin: Mientras exista el mundo no acabarán la fama y la gloria de México-Tenochtitlan , aquella ciudad en el lago fundada, dice el mito, hace 700 años y una semana. Crecí en esa tradición cultural. En las visitas a ese museo, cuyo discurso y estructura reafirmaban nuestra visión de Tenochtitlan como pináculo de Mesoamérica y antecedente directo de nuestra nacionalidad. Crecí creyendo que descendíamos de los mexicas y con la contradictoria sensación del odio a los españoles que nos invadieron y destruyeron nuestra cultura . Y esas ideas traían aparejadas, a la vez, la admiración por las hazañas de Cortés y sus 400 valientes. En mi adolescencia leí a Cortés, Bernal y León-Portilla, que reforzaron esas creencias.

Cuando digo creencias me remito a José Ortega y Gasset, quien sentenció que las ideas se tienen, en las creencias se está , para distinguir dos clases de pensamiento. Aunque difiero con muchas partes de aquel ensayo clásico, coincido en la distinción central que hace entre las ideas, que a uno se le ocurren o adopta y que, correctas o erróneas, requieren reflexión, articulado lógico y fundamentos, frente a las creencias, que nos vienen dadas, forman el continente de nuestra vida y no solemos discutirlas: las aceptamos cual nos las legaron y se nos confunden con la realidad misma. Pierden, por tanto, su carácter de ideas. Decía Ortega y Gasset: “las ideas las producimos, las sostenemos, las discutimos, las propagamos, combatimos en su pro y hasta somos capaces de morir por ellas… Con las creencias propiamente no hacemos nada, sino que simplemente estamos en ellas”.

Por eso no solemos formular ni cuestionar nuestras creencias: están ahí y guían nuestra forma de estar en el mundo… hasta que, añado, las hacemos conscientes y, por tanto, podemos formularlas lógicamente y, entonces, cambiarlas si queremos. En el penúltimo capítulo de mi libro La batalla por Tenochti­tlan cuento qué discusiones, qué lecturas me llevaron a abandonar aquellas creencias y cambiarlas por otras ideas, pero puedo mencionar que fueron muy importantes los libros de Guy Rozat, Matthew Restall, Serge Gruzinski, Jaime Montell y otros autores.