Elio Henríquez

Corresponsal

Periódico La Jornada

Martes 18 de marzo de 2025, p. 10

San Cristóbal de Las Casas, Chis., Los colectivos de buscadoras y buscadores no están en el presupuesto y no reciben atención cotidiana de los medios, aunque su labor la realizan todos los días y lleva muchos años y sexenios, por lo que es necesario que se abra la grieta del terror que define el día a día de esta nación como una pesadilla real para que se les voltee a mirar , afirmó el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

En un comunicado, firmado por el subcomandante Moisés, señaló que buscar y encontrar a las personas desaparecidas, no es una causa partidista. Es más, esos colectivos se han esforzado por mantener fuera a los coyotes y buitres de los partidos políticos y siglas que los acompañan .

Sostuvo que esas personas, hombres y mujeres, no buscan dinero (...) ni un cargo (aunque no falten los buitres a su alrededor), algo que la 4T no comprende. Buscan a sus seres queridos, a quienes les hacen falta. Y les encuentren o no, deben tener la satisfacción de habernos hecho ver a todos que esos ausentes, también son nuestros ausentes .

El documento está dirigido a la comunidad artística e intelectual de México y el mundo , a la que reclamó que “antes ustedes solían organizar y participar en conciertos, exposiciones, subastas, rifas, artículos y mesas redondas para apoyar a los pueblos originarios. No les discutimos que ya no estemos de moda ni que algunos de ustedes encontraron cobijo y salario en la 4T o en los equivalentes en sus geografías.