Enrique Méndez

Periódico La Jornada

Martes 18 de marzo de 2025, p. 10

El fuero se ha convertido en una protección injustificada, de privilegio excesivo y en una vía para actos de arbitrariedad que provocan descontento social , sostuvo el vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar, al anunciar una iniciativa para eliminar la inmunidad constitucional de legisladores y gobernadores.

En conferencia de prensa, planteó también que los dos personajes que actualmente enfrentan una investigación en la sección instructora, Alejandro Moreno Cárdenas –dirigente nacional del PRI– y el diputado Cuauhtémoc Blanco Bravo (Morena) deben renunciar al juicio de procedencia y presentarse de manera voluntaria ante el Ministerio Público.

Ramírez Cuéllar anunció la iniciativa antes de la sesión convocada por la sección instructora para este martes, donde a petición de su presidente, Hugo Eric Flores (Morena), se votará si se admite a trámite la solicitud de desafuero de Blanco, acusado por la Fiscalía General de Morelos por intento de violación de su media hermana.

Contra nadie en particular

No obstante, aclaró que la reforma propuesta no tiene destinatario específico, pero ya no es necesario que exista esta figura, que sólo provoca impunidad .