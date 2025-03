Alonso Urrutia y Emir Olivares

Periódico La Jornada

Martes 18 de marzo de 2025, p. 7

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó la información de The New York Times sobre el hackeo de uno de sus teléfonos celulares y de un correo electrónico. Sin embargo, matizó los alcances al señalar que en ambos casos son instrumentos que ya no utilizaba desde hace mucho tiempo.

Señaló que en cuanto ocurrieron los hechos “Apple le llamó de inmediato a la Agencia de Transformación Digital. La cual de pronto –adecuadamente, la verdad– se dio cuenta del hackeo, y tomó cartas en el asunto y muy rápido lo revisó”.

Sin embargo, explicó que tenía ese número desde que participó en el movimiento de las Adelitas, en 2008, que se lo regaló la senadora Layda Sansores, porque en ese tiempo ella usaba un celular de prepago por lo que al agotarse el crédito se quedaba incomunicada. Ese número lo hizo suyo y lo utilizó como jefa delegacional en Tlalpan para mantener contacto con los vecinos y posteriormente en la campaña y ese número lo conocía mucha gente.