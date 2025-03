Georgina Saldierna

Periódico La Jornada

Martes 18 de marzo de 2025, p. 6

Morena en el Senado adelantó que dará prioridad a las iniciativas anunciadas por la presidenta Claudia Sheinbaum para enfrentar el fenómeno de las desapariciones, pues muchas víctimas esperan justicia desde hace muchos años .

En tanto, el presidente de la Cámara alta, Gerardo Fernández Noroña, acusó a la oposición de hacer del caso de Teuchitlán, Jalisco, un campañón verdaderamente carroñero para golpear al gobierno federal.

En un video, señaló que es una manera ruin e infame. No tienen ningún interés en colaborar, en coadyuvar, en auxiliar, en respaldar o criticar seriamente cualquier acción que se estuviese realizando, sino que quieren medrar, quieren utilizar ese dolor y sufrimiento para buscar golpear a nuestro gobierno y a nuestro movimiento .

El morenista subrayó que la oposición lo ha intentado muchas veces; no es la primera, lamentablemente no será la última y, como ha sucedido hasta ahora, no podrán .

La verdad, continuó, saldrá a la luz, la investigación arrojará qué pasó realmente allí, de qué dimensión es lo que haya sucedido y no habrá impunidad.

Fernández Noroña destacó que el tema de los desaparecidos nos duele y es perverso de la derecha, que pretenda plantear que somos responsables o que somos insensibles a esta dificultad .

Dar al Estado herramientas