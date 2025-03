Ángeles Cruz Martínez

Martes 18 de marzo de 2025, p. 2

San Luis Acatlán, Gro., El adecuado control de enfermedades crónicas contribuyó a disminuir la demanda de atención en el área de urgencias del Hospital de IMSS-Bienestar de esta localidad. Prácticamente ya no llegan casos de crisis de asma, descompensación por diabetes mellitus o por falla renal. Desde el año pasado son atendidos por especialistas de Cuba y la comunidad ha mejorado su calidad de vida en promedio.

La medicina preventiva y la promoción de la salud eleva el bienestar de las comunidades , afirmó Dasiel Budet Batista, prodecente de La Habana, quien, junto con un colega también cubano, inauguró en julio de 2024 el servicio de medicina interna en este nosocomio ubicado en la Costa Chica guerrerense.

San Luis Acatlán está a cuatro horas de Acapulco en vehículo y registró varios meses de violencia armada, la cual, al parecer, ya pasó. Vino el Ejército y la Guardia Nacional y las cosas se han calmado , comentaron algunas personas.

Sobre su llegada al hospital, Budet recordó que tenían dudas sobre las condiciones en las que trabajaría. Sabíamos que el hospital no tenía medicina interna. Pensábamos que no habría las condiciones para nuestro trabajo, pero no fue así. El día que llegamos nos dieron la llave del consultorio, un equipo de electrocardiograma, por ejemplo, y todo el apoyo .

Los trámites pendientes

Aquí fueron asignados 15 especialistas de la isla: dos internistas, una alergóloga, un radiólogo, un cirujano y 10 médicos familiares, de los cuales la mitad todavía no puede trabajar en su área porque no han recibido la validación de su cédula profesional.

El cirujano Luis Ernesto Molina, el único para cubrir el turno vespertino, espera recibir pronto su cédula profesional mexicana.

Se nota desesperado. Llegó en diciembre y no ha podido trabajar a toda su capacidad. Por ahora asiste a los médicos adscritos en la valoración de los pacientes, realiza curaciones por quemaduras o de lesiones por pie diabético. Entra al quirófano a colaborar con su colega del turno matutino.

En las tardes suelen llegar enfermos con problemas de apéndice, oclusiones intestinales y otros males que se deben resolver con cirugía, pero, a falta de la certificación, los enfermos son enviados a Ometepec o Acapulco.

El internista Budet Batista comentó que en San Luis Acatlán ha detectado una elevada incidencia de enfermedad renal crónica, principal complicación de la diabetes, incluso casos con necesidad de terapias de diálisis.