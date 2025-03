Muchas veces la mentira parece no causar daño, nace y muere en un instante, no hay quien le dé crédito, por ejemplo, pero hay otras que se difunden profusamente aunque no tengan soportes de certeza, ninguna prueba que las apoye y, sin embargo, viajan impunes como verdades probadas para causar algún daño bien definido.

Pero lo peor es que ya se encontró la forma de crear confusión y caos, o cuando menos incertidumbre en la total impunidad bajo el amparo de la palabra mágica: libertad de expresión. Nada ni nadie que la contravenga, por eso desde ahí se pueden lanzar cualquier tipo de horrores que, a base de campañas incesantes, convenzan a muchos de que la mentira es la verdadera verdad.

No, que nadie se llame a confusión, no se trata de atacar la libertad de expresión, se trata de impedir la difusión de versiones dolosas, montadas en tiempos de amenaza. Hoy más que nunca se trata de entregar información cierta, comprobada, y no dichos de terceros que no tienen la intención de ser verdades.

Lo que diga Gertz será muy importante para todos, pero principalmente para una realidad que ha sido contaminada por relatos que pudieran ser falsos y muy mal intencionados.

De pasadita

Nos llegó la información, ojalá no sea cierta, de que es tanta la confusión de quienes están al mando de los canales de televisión pública, que en el canal Once se contrató al español Pablo Iglesias y a la periodista Inna Afinogenova para realizar un programa desde esa estación de tv.

Aunque de la periodista que trabajó como subdirectora de RT en español, un canal de noticias de propiedad rusa, no hay mucho que decir, más allá de la entrevista que tuvo con López Obrador, el caso de Iglesias es diferente.

Iglesias es un político español fundador del partido Podemos, quien ha sido diputado, vicepresidente segundo y ministro de derechos sociales del gobierno de España, metido en el periodismo que vendrá a colonizar a la izquierda mexicana, como dice el doctor Marcos Roitman. ¿Será?

