o, No nos referimos a los más ricos y poderosos ni tampoco a los intocables de Eliot Ness que hundieron a Al Capone, sino a aquellas personas que pasan inadvertidas y pululan en forma miserable en las grandes ciudades.

En India, los intocables o dalits conforman la casta más baja de la sociedad, un grupo considerado impuro y que vive en la miseria. Se trata de un sector que padece discriminación, violencia y exclusión social. Este fenómeno que parece tan lejano a nuestra realidad se repite en México entre personas de la tercera edad que balbucean el español y que no logran integrarse a la sociedad.

Usted los puede ver a través de la ventana de su automóvil, en las paradas del transporte público o en medio de calles transitadas, sentados, casi sin moverse, con un niño dormido o drogado en brazos. Hombres de la tercera edad, pobremente vestidos, con sombrero o gorra de beisbol y mujeres de rebozo gris con el que se cubren parte de la cara.