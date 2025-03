Felicitan al cineasta Sergio Olhovich

H

oy se cumple un nuevo aniversario de la histórica gesta nacional encabezada y ejecutada por decreto del general Lázaro Cárdenas del Río: la expropiación petrolera. Se celebra, en particular, con un presente invaluable para el pueblo de México: el estreno en masa de la película 1938. El año que el petróleo fue nuestro, del finado escritor Carlos Montemayor y del cineasta Sergio Olhovich, quien, valiente y tenazmente, logró culminar con éxito la realización del proyecto.

De parte del Foro Petróleo y Nación, nuestro más amplio cariño, felicitación y reconocimiento por este trascendental logro a don Sergio.

Juan José Dávalos López

Responsables de desapariciones deben rendir cuentas

Me parecen muy oportunas las iniciativas que presentará nuestra Presidenta para combatir la desaparición de personas, aunque me parece que faltan otras para combatir la desaparición de personas que permitieron la desaparición de personas, y esto lo digo por el ex gobernador de Jalisco que desapareció, aunque bien sabemos que anda en España, refugio ideal para evasores de responsabilidades. Serían bienvenidas iniciativas para llamarlos a cuentas. Los heroicos buscadores, y en general todos los mexicanos, las aplaudiríamos efusivamente.

Benjamín Cortés V.

En memoria de Claudia Bodek Stavenhagen

Claudinha, presencia ineludible para los que tuvimos la suerte de compartir un tramo del camino juntas y juntos. Se fue quedando como legado y regalo tu presencia fuerte y discreta, lúcida y calurosa, memoria prodigiosa. Así como fue en vida quedó tatuada en nosotras y nosotros. Vivió su batalla final rodeada de amor y cariños muy merecidos. Compañera de muchos caminos y luchas, otros tantos por recorrer. A los que quedamos –familia, amigos, alumnos, compañeros de trabajo– nos queda conciliar el dolor con el afecto de su entrañable presencia.

Jussara Teixera y Tatiana Coll

Piden atender caso de músico atropellado en la CDMX

El vuelo de Iván (título de una obra en honor de Óscar Iván, estrenada en su inmediato homenaje) se vio interrumpido para siempre el 18 de febrero de 2025, en la Ciudad de México.