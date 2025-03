Estos migrantes venezolanos, que fueron secuestrados, que no se les dio derecho a la defensa, que son calificados de terroristas y que fueron metidos en un campo de concentración en El Salvador, tienen derecho a la defensa y no descansaré hasta que logremos su rescate y su regreso sanos y salvos , expresó el gobernante izquierdista.

No son terroristas, no son delincuentes, no son asesinos, nuestros migrantes son gente de bien , manifestó.

Ya está en vigencia el llamado oficial de la cancillería para que ningún venezolano viaje a Estados Unidos, ya que es un territorio que los agrede. Nuestra recomendación oficial para que eviten viajar al territorio estadunidense , subrayó Maduro.

Más temprano, el jefe negociador del mandatario en los contactos retomados entre Caracas y Washington, pese a la ruptura de relaciones que se mantiene desde 2019, Jorge Rodríguez, consideró que el traslado de venezolanos a la prisión salvadoreña constituye un crimen de lesa humanidad .

El chavismo convocó para hoy y mañana a movilizaciones contra la medida de Washington.

Los migrantes quedaron encerrados en el Centro de Confinamiento del Terrorismo, ubicado al sureste de San Salvador.