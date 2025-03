Ap, Afp y Reuters

Washington. Un juez federal cuestionó ayer si la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ignoró sus órdenes de no deportar a 238 indocumentados que fueron llevados a una prisión de El Salvador señalados de pertenecer a la pandilla venezolana Tren de Aragua tras invocar una ley de guerra de 1798.

El juez de distrito James E. Boasberg se mostró incrédulo ante las afirmaciones de la administración de que sus instrucciones verbales no contaban, sólo las escritas, que no podía aplicarse a vuelos fuera de Estados Unidos y que no podían responder a sus preguntas sobre los viajes debido a cuestiones de seguridad nacional.

Creo que es una exageración , respondió Boasberg, al señalar que el gobierno sabía perfectamente que cuando los aviones iban despegando estaba a punto de decidir si detener brevemente las deportaciones. Sólo pregunto cómo cree usted (Abhishek Kambli, abogado del Departamento de Justicia) que mis poderes equitativos no aplican a un avión que ha salido de Estados Unidos, incluso si está en el espacio aéreo internacional , añadió el juez en otro momento.

Kambli sostuvo que sólo la breve orden por escrito de Boasberg, emitida unos 45 minutos después de que hizo la exigencia verbal, era válida. Ésta no contenía ninguna exigencia de regresar a los aviones, y añadió que era demasiado tarde para rederigir dos aeronaves que ya habían salido de Estados Unidos para entonces.

Boasberg hizo a Kambli numerosas preguntas sobre los vuelos, incluyendo cuántos había y cuántos estaban en el aire en ese momento, y el abogado se negó a proporcionar detalles, al argumentar preocupaciones de seguridad nacional, informó NBC News.

Sólo estoy autorizado a decir lo que está en los documentos judiciales , afirmó Kambli.

El papel en cuestión decía que los demandantes en el caso no pueden usar estos procedimientos para interferir con la autoridad del presidente en materia de seguridad nacional y asuntos exteriores, y que el tribunal carece de jurisdicción para hacerlo .

El juez ordenó a Kambli que respondiera varias preguntas sobre los vuelos antes del mediodía de este martes, y que le diera una explicación oficial de por qué no pudo revelar esa información en el tribunal en la audiencia de ayer, y en qué foro pueden responder esas preguntas.

El togado mencionó que emitirá una orden escrita con esas preguntas después de la audiencia, ya que, al parecer, mis órdenes orales no parecen tener mucho peso , y programó una nueva audiencia para el viernes.