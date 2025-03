San Quintín tiene grandes rezagos, hay una deuda histórica con las mujeres y la aportación del Cejum es el acercamiento directo con las comunidades y las mujeres, que no sólo llegan a poner denuncias sino a recibir servicios integrales, que hacen la diferencia cuando una mujer busca el acceso a la justicia sola , expuso en entrevista la funcionaria estatal.

A su vez Abelina Ramírez, dirigente del Sindja, advirtió que este 17 de marzo no programaron marchas, pues convocamos a que no vayan a laborar para demostrarle a las empresas lo importante que es la mano de obra. La respuesta que se tenga será difícil de evaluar, pues necesitamos trabajar para obtener dinero pero vamos a seguirle, la lucha no es fácil y nos mantendremos en despertar conciencias .

Fiscalía frena denuncias de víctimas de acoso sexual

La FGE ha detenido las denuncias de mujeres víctimas de acoso sexual, y generado desánimo al grado que se han visto obligadas a recibir lo que les ofrecen las empresas para resarcir daños, porque ellas también requieren dinerito y seguir trabajando , afirmó Ramírez.

En eso no hemos tenidos avances, pero en estos cuatro años hemos contactado y logrado que participen 400 mujeres en la lucha por la defensa de derechos, y nuestra meta es contactar y sumar a otras 300 más. Buscamos que haya más estancias para el cuidado de los niños de madres trabajadoras, pero hay muchos requisitos para abrir algún centro por parte de la comunidad , agregó.

Añadió que en el IMSS se buscó atención y pensiones para adultos mayores, pero sólo se logró que obtuvieran sus recursos del Infonavit y de las Afore .

En entrevista, Ramírez consideró que se debe luchar por los derechos de jornaleras y jornaleros, por eso en el Sindja daremos seguimiento para que reciban lo que la ley les otorga, a los patrones y a las instituciones no se les pide algo ilegal, pero siempre buscan tenerlos como trabajadores eventuales .

De su lado, el secretario del Trabajo estatal, Alejandro Arregui, señaló que se revisan los contratos colectivos firmados con los sindicatos, en particular los que prevén un salario ya integrado de las prestaciones que incluyen el pago del aguinaldo, días festivos, prima vacacional y el reparto de utilidades.

Asimismo canaliza a centros de conciliación asuntos de respeto a las ocho horas laborales, con pago suplementario por horas extras, descanso al séptimo día y en días festivos.