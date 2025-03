Sostuvo que por parte del gobierno no hay estímulos para los cultivadores de café, y si bien hay un programa por parte de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural que se llama Procafé, parece que apoya a los productores con 6 mil pesos anualmente, pero en realidad no nos beneficia en nada . Señaló que se les hace difícil comerciar el aromático debido al mal estado de los caminos está complicado, y esa es otra de las cosas que afectan a la comunidad .

El caficultor insistió en que también los ha perjudicado la roya del cafeto, aunque este año no se ha reflejado mucho porque ha habido exceso de lluvia (...) y eso ayuda, porque la planta se mantiene fresca, con vigor, mucha fuerza y mucha humedad en su base; y esa plaga se produce por medio de calor y humedad .

El año pasado, en mayo, cuando debe de llover, no hubo precipitaciones, por eso la planta no ha producido al cien por ciento .

Piden apoyos

Molina pidió a la presidenta Claudia Sheinbaum y a la gobernadora Evelyn Salgado que apoyen para la reparación de los caminos; a los pequeños productores, a seguir cultivando café criollo, porque vemos que sí nos da, aunque sea para sobrevivir .

Aseguró que labriegos de la sierra han empezado a cosechar aguacate y a sembrar el limón agrio. En las partes más cálidas plantan plátano y guayaba dentro del programa Sembrando Vida. Además cultivamos maíz, pero para autoconsumo .

Otro campesino, Joel García, beneficiario del programa Sembrando Vida, agradeció al presidente Andrés Manuel López Obrador que puso en marcha este programa; estamos trabajando al cien por ciento, y por indicaciones del gobierno en este año vamos a surtir a las tiendas del Bienestar; a entregar tres toneladas de café natural que le llamamos capulín, y nos las van a pagar con un subsidio de 65 pesos el kilogramo .

Recordó que en 2013 participó en el certamen La taza de excelencia, a nivel naciona y me traje el octavo lugar, mi café lo metieron a la subasta y se fue a Alemania, Japón, Estados Unidos y a toda Europa; mandé un lote de 15 quintales (unas tonelada y media) del grano, que en ese tiempo me lo pagaron a 280 (pesos) la libra (unos 450 gramos), y me fue muy bien .