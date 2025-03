Adam White

The Independent

Periódico La Jornada

Martes 18 de marzo de 2025, p. 7

Todo el mundo cree poder imitar la voz de Christopher Walken con ese tono neoyorquino de ronroneo como el de un gato. Habla con la garganta. Alarga las vocales…

La gente se me acerca por la calle y me imita , asegura Walken, de 81 años. Hablan como yo hablo .

Abstruso, inquietante, Walken ha existido fuera del estrellato habitual por décadas. Hoy es una voz a emular, una imagen en una letra de rap o un bailarín en un videoclip de Fatboy Slim. En la pantalla, puede ser genial, sicótico, escurridizo, sabio. En su carrera ha encarnado a un emperador en la secuela de Dunas, a una hormiga en Antz y asesinos en muchas historias. Pocos actores pueden decir que aparecen en algunas de las mejores películas de todos los tiempos (Pulp Fiction; Annie Hall, El cazador) y algunas de la peores (Gigli; Kangaroo Jack). Pero pocos son Christopher Walken.

Ahora aparece como un octogenario gay en una serie bizarra que transmite la plataforma Apple Tv+: Severance, que –en su segunda temporada– cuenta la historia de un grupo de Godínez que decide entrar a un procedimiento quirúrgico para separar la mente en dos memorias: la vida personal y la vida laboral. Cuando los personajes entran a trabajar no tienen ningún recuerdo de su vida personal y viceversa. Nunca se encontrarán, ni siquiera recordarán nada del espacio del otro. Pero para los colegas Burt e Irving (interpretados con un anhelo tan dulce y maduro por Walken y John Turturro, quienes recibieron nominaciones al premio Emmy por su trabajo en 2022), algo ambiguo se cierne entre ellos: ya sea una atracción romántica que ya existe en el exterior o algo que quieren hacer real en el interior.

John y yo no somos muy diferentes a un matrimonio en la vida real , ríe Walken. La pareja se conoce desde hace casi cuatro décadas. También han trabajado juntos en películas, normalmente en pequeñas comedias.

Por lo general no hago de bueno en las películas, pero ahora interpreto a una persona agradable y romántica . Y soy gay, lo cual es una novedad. No es que sea algo importante, explica. La verdad es que no hago distinciones en ese aspecto. ¿Heterosexual? ¿gay? Eso nunca me ha resultado muy interesante. La gente se quiere . Se encoge de hombros.

El papel amable es el que más le sorprende. Porque va mucho más conmigo que todos los otros papeles que he interpretado , reconoce. Se refiere a los sicópatas. Recordemos cuando empujó a Michelle Pfeiffer por la ventana de un rascacielos en Batman regresa o cuando interpretó al Jinete sin cabeza en la cinta Sleepy Hollow, de Tim Burton. Y ésos son sólo dos de muchos... Oh, empezó hace mucho tiempo , sonríe. “Una de las primeras cosas que hice fue Annie Hall, donde interpreté a un tipo que quiere conducir en medio del tránsito infernal. Después hice The Deer Hunter, en la que me pegué un tiro en la cabeza. Y luego me identificaron con gente que tiene problemas... por decir lo menos”. Muy diferente a él, insiste. Los hechos de mi vida son que he estado casado durante más de 50 años, pago mis cuentas y vivo en una casa. Soy una persona muy normal .

No se enfada muy a menudo, sobre todo cuando está en el plató. Es raro trabajar con alguien que no te gusta , explica. “Ha pasado una o dos veces, pero es raro. Los actores solemos llevarnos bien. Somos como una tribu, una familia. De vez en cuando hay alguien a quien te gustaría empujar por las escaleras, pero…. juro que es sólo un pensamiento pasajero”.

Walken es de otro mundo. Sean Penn comentó una vez que intentar definir a Christopher Walken es como intentar definir una nube .

Christopher ni siquiera se llama así. Es una especie de separación , bromea. Soy Christopher, pero para un pequeño grupo de personas soy Ronnie . Esas personas incluyen a sus amigos más cercanos y su esposa, la ex directora de casting Georgianne Walken, con quien se casó en 1969.

Trayectoria

Ronald Walken nació en Queens, Nueva York, de una madre y un padre que habían emigrado de Escocia y Alemania. Fue actor infantil desde los 5 años, se escapó para unirse al circo, domó leones y, a principios de los años 60, una bailarina de un club nocturno le aconsejó que se pusiera Christopher como nombre artístico. El teatro lo atrajo poco después, seguido de una serie de éxitos de cine en los años 70: interpretó a un seductor artístico en la comedia Next Stop, Greenwich Village; al hermano desquiciado de Diane Keaton en Annie Hall; al trágico veterano de Vietnam en El cazador, por la que ganó un Oscar al mejor actor de reparto en 1979. Esta última lo impulsó a la condición de protagonista. Está maravillosamente embrujado en la adaptación de la novela de Stephen King, The Dead Zone –que dirigió David Cronenberg–, como un maestro de escuela golpeado por premoniciones del futuro y una visión de crueldad paternal en el thriller policial At Close Range, estrenado en 1986.