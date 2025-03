Emir Olivares y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Martes 18 de marzo de 2025, p. 16

El acuerdo por el que se establece un tope por debajo de 24 pesos por litro de gasolina es voluntario y los empresarios pueden decidir si participan y los ciudadanos elegir dónde compran combustible, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en su conferencia mañanera de ayer, consultada sobre ese convenio, firmado en días pasados entre el gobierno federal y concesionarios de estaciones de servicio.

Nosotros no estamos obligando a nadie, es voluntario. Si el empresario quiere firmar, firma; si no quiere firmar, no firma. Pero la gente va a decidir dónde compra , puntualizó la mandataria federal.

Previamente, en la sección Quién es Quién en los Precios, el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, César Iván Escalante, informó que se está dando seguimiento al acuerdo y se han realizado comparaciones entre las expendedoras que se han sumado a la iniciativa.