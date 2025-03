Reyes Martínez Torrijos

El lenguaje poético comunica de forma estética, y no hay por qué traducirlo a un nivel de racionalidad común , sostuvo el poeta de origen uruguayo Eduardo Milán. Es importante guardar la complejidad, aunque la historia te pida lo contrario , agregó el crítico literario en entrevista por su poemario más reciente, Reversura (Elefanta Editorial), que será presentado hoy.

En contraposición, “en términos de teoría de la información, por decirlo así, debes comunicar. Hay que comunicar, hacer una poesía comunicante, desde el punto de vista poético, como decía mi compatriota Mario Benedetti en su libro de ensayos Vasos comunicantes”, añadió el autor.

Milán (Rivera, 1952) reconoció la transgresión de un código, porque usamos el lenguaje para mantener la convivencia. La poesía no debe seguir a pie juntillas el código comunicativo que se usa para las relaciones interhumanas. Debe establecer una singularidad dentro del lenguaje .

Destacó que sobre todo en la poesía mexicana se encuentran ejemplos muy radicales de esta opción, como el recientemente fallecido David Huerta, y José Carlos Becerra. Hay todo un linaje o una genealogía de poetas que piensan eso, arrancando con el gran compacto que son los contemporáneos. Sí hay una tradición, que Octavio Paz llamaría tradición de la ruptura. No sé si es tradición de la ruptura, pero lo es de la complejidad .

Obra con conciencia

El también ensayista relató que en su obra se mezcla una construcción conceptual con lo que vivió históricamente, pues salió de Uruguay “a raíz de una situación poco sostenible para mí, porque mi padre ya llevaba seis años preso; él fue compañero de José Mujica y toda esta gente en el penal de Libertad.

Aunque no hago poesía comprometida, hay una conciencia del acontecimiento histórico, político que está presente y nunca traté de eliminar, porque está en la experiencia. Ahí se amontonaron la vida y la historia junto con la poesía.

Milán hizo hincapié en el problema de fondo que significa la pertinencia, o no, de la poesía, pues “la lógica global no puede ser compleja, porque precisamente la globalización en su vorágine abarcadora tiene que facilitar y viabilizar.