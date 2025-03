E

n estos días de austeridad franciscana y anunciada recesión, conviene recordar que la academia más productiva y menos onerosa a la nación ha sido la de Letrán. Fue fundada en junio de 1836 por un grupo de animados lectores. Pretendían mexicanizar la literatura, emancipándola de toda otra .

Productiva, porque sus miembros enriquecieron, como pocos han hecho, la reflexión crítica de nuestro país. Se reunían en un aposento equívoco que participaba de gabinete y de celda, de cuarto colegial y de estudio , a decir de Guillermo Prieto en sus memorias. Los cuatro jóvenes originales, dice el cronista, negado el mundo todo, se refugiaban en otro mundo intelectual . En sillas vacilantes , allí estaban, con sus capotes raídos , José María Lacunza, su hermano Juan Nepomuceno, Manuel Tossiat Ferrer y el propio Guillermo Prieto. Celebraron la inauguración compartiendo una piña en rebanadas.

Días después llegaron nuevos miembros, como Carlos María Bustamante, Lucas Alamán y José María Lafragua.

Uno de sus integrantes, Ignacio Ramírez, El Nigromante, ingresó a la academia el 18 de octubre de 1836, con una tesis incendiaria de apenas una línea: No hay dios; los seres de la naturaleza se sostienen por sí mismos . Escuchada esa frase ahora no inquieta a muchos, pero la pronunció en el remoto siglo XIX, 15 años antes del nacimiento de Nietzsche, el más popular filósofo ateo, quien cinceló su corrosiva frase, Dios ha muerto , casi medio siglo después en La gaya ciencia, publicada en 1882. Es cierto que en el siglo XIX mexicano no tuvimos un Balzac, un Hugo, un Dickens, un Gógol, pero El Nigromante, con su tesis de ingreso a la Academia de Letrán, marcó la vanguardia de la que éramos capaces. José Emilio Pacheco atribuyó la ausencia de grandes prosistas similares a los europeos al peso y a la vergüenza de la Colonia , que marcó a nuestros escritores.

Quizás una de las aportaciones más importantes de la Academia de Letrán haya sido su natural aceptación de la pluralidad. En la habitación de José María Lacunza coincidían liberales y conservadores con un objetivo común: leer sus trabajos con los otros para mejorarlos. Sabían que más allá de las preferencias políticas, los cuentos, poemas y novelas, gracias a la crítica, eran perfectibles con la mirada de los otros.