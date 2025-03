Los últimos descubrimientos no constituyen una prueba definitiva de la cosmología de los agujeros negros, por lo que se necesitan más pruebas para comprender sus implicaciones.

Shamir señaló que una explicación alternativa de por qué la mayoría de las galaxias del estudio giran en el sentido de las agujas del reloj es que la velocidad de rotación de la Vía Láctea influye en las mediciones.

Si es así, tendremos que recalibrar nuestras mediciones de distancia en el universo profundo , afirma Shamir.

La recalibración de las mediciones de distancia también puede explicar varias otras cuestiones sin resolver en cosmología, como las diferencias en las tasas de expansión del universo y las grandes galaxias que, según las mediciones de distancia existentes, se estima que sean más antiguas que el propio universo.