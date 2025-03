Bertha Teresa Ramírez y De La Redacción

Periódico La Jornada

Martes 18 de marzo de 2025, p. 28

Un grupo reducido de vendedores informales que exigen más espacios en la Alameda Central bloquearon ayer por un par de horas el Eje Central Lázaro Cárdenas, a la altura de avenida Juárez.

Los inconformes se colocaron a la mitad de la vialidad con todo y enseres, así como los productos que venden, entre ellos elotes y aguas frescas, con lo que interrumpieron, una vez más, el tránsito vehicular.

Aunque por ser día festivo y no había mucha circulación de automotores, el bloqueo no dejó de conflictuar la zona. Los comerciantes informales amenazaron con continuar el bloqueo en el mismo punto este martes si no son atendidas sus exigencias.

Mientras, avanzan en la invasión de las banquetas en avenida Juárez, ya que desde que invadieron la Alameda hace ya varios meses, los ambulantes colocan anafres, parrillas y otros enseres sobre las jardineras sin importar que afecten la vegetación y derramen grasas sobre el piso de mármol; además, utilizan los árboles para colocar tendederos con la mercancía que ofrecen.